الداخلية اليوم .. رجال الشرطة يواصلون الاحتفال بعيدهم الـ 69 مع المواطنين .. حملات لضبط متعاطي المخدرات على الطرق .. وسقوط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية

الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69

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واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن الاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية إستكمال الإحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال إستقبالهم بجميع الجهات الخدمية.

وذلك إحتفالًا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة ، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة .

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.





وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى – بمحافظة المنيا"، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائة للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا، على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصرى بحسابه بأحد البنوك مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.



