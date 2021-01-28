الداخلية اليوم .. رجال الشرطة يواصلون الاحتفال بعيدهم الـ 69 مع المواطنين .. حملات لضبط متعاطي المخدرات على الطرق .. وسقوط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية

الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69
ضبط تاجر عملة في المنيا وصل حجم تعاملاته لـ 23 مليون جنية
50 حالة ايجابية.. كمائن على الطرق لضبط السائقين متعاطى المخدرات
ضبط رجل وسيدة مطلوبين محكوم عليهم بـ137 سنة سجن في الإسكندرية
واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن الاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.
وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.
وتوالى أجهزة وزارة الداخلية إستكمال الإحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال إستقبالهم بجميع الجهات الخدمية.
وذلك إحتفالًا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة ، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة .
ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى – بمحافظة المنيا"، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائة للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا، على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصرى بحسابه بأحد البنوك مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وقد بلغت حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى (23 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى جانب اخر واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.
وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الشرقية – الغربية - الإسماعيلية - بورسعيد– مطروح - الفيوم– الأقصر - أسوان ) عن فحص (751) حالة بين السائقين .. تبين إيجابية (50) حالة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.
وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام من ضبط إحدى السيدات (مالكة مكتب تسويق عقاري - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) ومطلوب التنفيذ عليها في (288) حكمًا في قضايا (تبديد - إيصال أمانة - بناء بدون ترخيص) بإجمالي مدد حبس بلغت 84 سنة وكفالات بلغت 96 ألف جنيه وغرامات بلغت 253 ألف جنيه – حال اختبائها بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
كما تم ضبط أحد الأشخاص (مالك محل ملابس - مقيم بمحافظة الإسكندرية) ومطلوب التنفيذ عليه في (106) حكم في قضايا (تبديد - شيكات بدون رصيد) بإجمالي مدد حبس بلغت 53 سنة وكفالات بلغت 66 ألف جنيه وغرامات بلغت 125 ألف جنيه - حال اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.
واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.