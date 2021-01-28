باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة اليوم

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:





محمد أبو جبل في حراسة المرمى.





أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.





طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.





أشرف بن شرقي في الهجوم.



