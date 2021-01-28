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رياضة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة اليوم

الخميس 28/يناير/2021 - 06:41 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي ملك موسي
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق للقاء مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: 

محمد أبو جبل في حراسة المرمى. 

أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع. 

طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط. 

أشرف بن شرقي في الهجوم. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.
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