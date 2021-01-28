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أخبار البلد

بعد استخدامه فى مداواة الأورام السرطانية.. هل تعالج لسعات النحل من كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 06:42 م
خلية النحل
خلية النحل
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شيماء مجدي
قال الدكتور محمود عمر استاذ تربية النحل بوزارة الزراعة ، إن منتجات النحل تستخدم فى العلاج من أمراض مختلفة ، فكل مايخرج من بطون النحل يستخدم فى العلاج ، ويكون علاجا طبيعيا ليس له أضرار جانبيه . 

وأضاف "عمر" خلال تصريحات لــ "صدى البلد " ، أن عسل النحل ومنتجاته مثل سم النحل وغيرها يعالج العديد من الأمراض من أهمها :" التهاب المفاصل ، و الأورام السرطانية ، والعصب الخامس والسابع ، الغدد ، والقزاحية والقرانية فى العين ، وعلاج الأمراض الجلدية وصناعة الأدوية الطبية  " ، كما يقوى المناعة لدى الإنسان من نزلات البرد . 

ونوه " استاذ النحل بوزارة الزراعة " إلي أنه يتوقع أن تثبت فاعلية الأبحاث فى سم النحل وقرصاته فى العلاج من فيروس كورونا ، مضيفا أن جرام سم النحل البودر بــ  500 جنيه لذا فإن أرباح المشروع كبيرة. 

وأوضح أن العسل يدخل فى صناعة العقاقير الطبية ، مؤكدا أن كل منتجات النحل تستخدم ضد فيروس كورونا .

ناشد الدكتور محمود عمر استاذ تربية النحل بوزارة الزراعة ، جميع الشباب غير العاملين بالبدء فى مشروع تربية النحل ، موضحا أن يمكن أن يبدأ بـ 10 او 5 خلايا من النحل ، حيث يمكن البدء بـ 10000 جنيه كمبلغ مبدئي للبدء بالمشروع. 


وأضاف "عمر" ، أن تكلفة الخلية تصل إلي 1000 جنيه بمستلزماتها ، موضحا أنه يمكن استرداد المبلغ والتربح فى دورة أو د أى خلال 6 شهور.
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