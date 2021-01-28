بعد استخدامه فى مداواة الأورام السرطانية.. هل تعالج لسعات النحل من كورونا

قال الدكتور محمود عمر استاذ تربية النحل بوزارة الزراعة ، إن منتجات النحل تستخدم فى العلاج من أمراض مختلفة ، فكل مايخرج من بطون النحل يستخدم فى العلاج ، ويكون علاجا طبيعيا ليس له أضرار جانبيه .





وأضاف "عمر" خلال تصريحات لــ "صدى البلد " ، أن عسل النحل ومنتجاته مثل سم النحل وغيرها يعالج العديد من الأمراض من أهمها :" التهاب المفاصل ، و الأورام السرطانية ، والعصب الخامس والسابع ، الغدد ، والقزاحية والقرانية فى العين ، وعلاج الأمراض الجلدية وصناعة الأدوية الطبية " ، كما يقوى المناعة لدى الإنسان من نزلات البرد .





ونوه " استاذ النحل بوزارة الزراعة " إلي أنه يتوقع أن تثبت فاعلية الأبحاث فى سم النحل وقرصاته فى العلاج من فيروس كورونا ، مضيفا أن جرام سم النحل البودر بــ 500 جنيه لذا فإن أرباح المشروع كبيرة.





وأوضح أن العسل يدخل فى صناعة العقاقير الطبية ، مؤكدا أن كل منتجات النحل تستخدم ضد فيروس كورونا .





ناشد الدكتور محمود عمر استاذ تربية النحل بوزارة الزراعة ، جميع الشباب غير العاملين بالبدء فى مشروع تربية النحل ، موضحا أن يمكن أن يبدأ بـ 10 او 5 خلايا من النحل ، حيث يمكن البدء بـ 10000 جنيه كمبلغ مبدئي للبدء بالمشروع.









وأضاف "عمر" ، أن تكلفة الخلية تصل إلي 1000 جنيه بمستلزماتها ، موضحا أنه يمكن استرداد المبلغ والتربح فى دورة أو د أى خلال 6 شهور.