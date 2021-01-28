أستاذ بجامعة أوهايو الأمريكية : مشكلات أمريكا لا تختلف عن مصر في مجال سلامة الغذاء..فيديو

أكد دكتور أحمد يوسف استاذ بجامعة أوهايو الأمريكية أن مشكلة الغذاء تتمثل في المواصفات العالمية للمنتجات التى تصدر و أنه لا بد من اجراءات اختبارات على كل شحنة ومتابعة نتائج التحاليل .





وأضاف يوسف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الأإسبوع عبر فضائية صدى البلد ان مشكلات الولايات المتحدة الأمريكية لا تختلف كثيرا عن مشكلات مصر في مجال سلامة الغذاء.





وتابع استاذ بجامعة أوهايو الأمريكية أنني أوصيت بإنشاء هيئة سلامة الغذاء منذ 15 عاما مؤكدا أنه في ذلك التوقيت تمت برعاية المعونة الأمريكية.





وأشار يوسف إلى أن المواد الحافظة المصرح بها عالميا آمنة تماما مؤكدا أنها لا تسبب الأمراض.



