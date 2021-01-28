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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

الخميس 28/يناير/2021 - 07:09 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إيهاب عمر
أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الغربي بناحية مركز منفلوط .

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الغربي ووقوع إصابات بين مستقليها .

على الفور انتقل إلى موقع الحادث مأمور مركز شرطة منفلوط والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي رقم 9183 ن ل ر .
أسفر الحادث عن إصابة " شريف .ح " 24 سنة ، و أيمن .ح .م  " 31 سنة ، و " عبد العزيز .م .ع " 33 سنة مقيمون مركز العدوة المنيا وتم نقلهم الى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج .
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