إصابة 3 أشخاص في انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الغربي بناحية مركز منفلوط .





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الغربي ووقوع إصابات بين مستقليها .





على الفور انتقل إلى موقع الحادث مأمور مركز شرطة منفلوط والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي رقم 9183 ن ل ر .

أسفر الحادث عن إصابة " شريف .ح " 24 سنة ، و أيمن .ح .م " 31 سنة ، و " عبد العزيز .م .ع " 33 سنة مقيمون مركز العدوة المنيا وتم نقلهم الى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج .