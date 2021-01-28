اختفاؤهم كان كابوسا.. خالد الجندي: 25 يناير عيد استرداد الوطن بتضحيات الشرطة.. والسواك للطهارة وليس لضرب الزوجات.. و 75% من الأسر امرأة معيلة

محذرًا من ضرب الزوجات.. خالد الجندي:

فيها 5 سنوات سجن وكله هيتروق





رمضان عبدالمعز:

1500 صحابى أيضًا بشروا بالجنة





هنأ الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رجال وأفراد وضباط وزارة الداخلية، بعيد الشرطة الـ69، مشيرا إلى أن عيدهم يعتبر استردادا للوطن.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عرفنا بقيمتهم فترة اختفائهم في أيام عصيبة عشناها منذ عدة سنوات، وعرفنا مرارة اختفائهم وكنا فى كابوس، وإحنا بنشكرهم على التضحيات التى يقومون بها من أجل الوطن".









وقال الشيخ خالد الجندى، إن السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات، مؤكدا أن أي شيخ يقول إنه يجوز الضرب بالسواك يكون مخالفا للقانون، خاصة بعد التعديلات الأخيرة فى قانون العقوبات التى تغلظ عقوبة ضرب النساء.





وأضاف الجندي : "عاوز أقول للمشايخ تخلصوا من أزمة الضرب بالسوالك التى دمرت المخ، العالم بيحتقرنا وبيقول علينا همجيين، كفاكم هذه الفتاوى، فلا ضرب فى الإسلام والنبى محمد ما ضرب زوجة قط".









وأكد خالد الجندى، أن السواك ليس لضرب الأزواج، موضحا أن 75% من الأسر المصرية امرأة معيلة".





وأوضح "الجندى"، أن المرأة الآن تعول الأسرة أو تشارك الزوج فى نفقات الأسرة، فكيف نبيح ضربها، مؤكدًا أن الضرب فى ذاته إهانة قبل أن يكون سببا فى الإيذاء البدنى.





وطالب "الجندى"، الشيوخ الذين يبيحون ضرب الزوجة أن يتخلوا عن الفكر البدوى الذى لا يماشى مع واقعنا الحاضر.









وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الكثير من الرجال ينظر للسواك على أنه الذي تضرب به المرأة، وليس للتسوك.





وأوضح أن مصطلح الضرب يحتاج إلى تحرير لأن له معاني كثيرة، مضيفًا:" هناك قانون وكله هيتروق اللي هيضرب مراته فيها 5 سنين سجن ولو ضربها بأي أداة فيها 7 سنوات لو هناك جرح".









وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن هناك 1500 صحابى أيضًا بشروا بالجنة وهم من شهدوا صلح الحديبية وغزوة بدر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المبشرين بالجنة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر ليس قاصرا على العشرة المذكورين فى الحديث.





وأوضح رمضان عبدالمعز خلال لقائه على فضائية " دي ام سي، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحدًا شهد بدر والحديبية، مضيفا: هؤلاء ألف وخمسمائة دول رايحين الجنة على طول"، لافتًا إلى أن المبشرين بالجنة كثر جدًا.



