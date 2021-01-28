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فن

بفستان مطرز.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الخميس 28/يناير/2021 - 06:59 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران
شاركت الفنانة سمية الخشاب، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت الخشاب بإطلالة ناعمة وفستان مطرز باللونين البيج والذهبي أبرزت رشاقتها وأنوثتها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".


يشار إلى أن سمية الخشاب، تستعد للمشاركة في مسلسل "موسى" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.


مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وشيرين رضا وباسم سمرة وسيد رجب ورياض الخولي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.


يذكر أن محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.


وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.


كانت سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.

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