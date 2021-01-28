بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.. إصابة مسن وزوجته واحتراق منزلهما بأسيوط

أصيب مسن وزوجته واحترق منزلهما بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية بقرية الوسطى بأسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية الوسطى بانفجار أسطوانة بوتاجاز ونشوب حريق بمنزل ووقوع حالات إصابات بين سكان المنزل.





على الفور انتقل إلى موقع الحادث مأمور مركز شرطة الفتح والإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية بمنزل " ثابت .م " 77 عاما مكون من طابقين.





أسفر الانفجار عن احتراق محتويات المنزل وإصابة صاحب المنزل وزوجته " بدريه .م .أ " 60 عاما وتم نقلهما إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.