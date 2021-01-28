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رياضة

الأهلي يضم مدافع مالية كفر الزيات 5 مواسم .. ويخرج للإسماعيلي على سبيل الإعارة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:04 م
أحمد العش
أحمد العش
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عبدالله هشام
نجح النادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب أحمد العش مدافع فريق مالية كفر الزيات لمدة 5 مواسم وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية . 

وخرج العش صاحب الـ22 عاما على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لنادي الإسماعيلي. 

وجاء رحيل اللاعب الي الإسماعيلي في إطار العلاقات الطيبة المتبادلة بين رئيس الأهلي محمود الخطيب ورغبته في خروج الدراويش من كبوة النتائج السلبية التي لاحقته خلال الفترة الماضية . 

ويلعب فريق مالية كفر الزيات في دورى القسم الثاني ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 15 نقطة . 

جدير بالذكر ان فريق الإسماعيلي يعاني في جدول ترتيب الدوري حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 7 نقاط بعدما خاض ثماني مباريات حتى الآن.
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