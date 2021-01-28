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توك شو

محلل سياسي: مارادونا كان يمتلك 500 مليون دولار.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 07:05 م
مارادونا
مارادونا
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محمود محسن
أكد عدنان نقول المحلل السياسي أن الإرث الكروي للنجم الارجنتينى مارادونا إطلاق الكثير من الصفات والالقاب عليه من بينها الإسطورة واللاعب الذهبي ونجم الكرة اللاتينية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن التحقيقات أظهرت وجود سيولة نقدية كبيرة لمارادونا فى عدة دول تقدر بملايين الدولارات تصل إلى 500 مليون دولار في حسابات بالمكسيك وايطاليا وموناكو.

وتابع المحلل السياسي أن مارادوانا كان لديه شركات تورد القمح من ايطاليا الى فزويلا إضافة إلى انه يمتلك فندقا فى كوبا.

وأشار نقول إلى أن مارادونا اصيب بكورونا ولم يعلن عن ذلك اضافة إلى مشاكل صحية من تضخم بالقلب وتعاطي المخدارات والكحوليات والحياه الصاخبة التي كان يعيشها.
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