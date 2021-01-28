ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العاهل البحريني يصدق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع سويسرا

الخميس 28/يناير/2021 - 07:06 م
ملك البحرين
ملك البحرين
Advertisements
محمود نوفل
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بشأن القانون رقم (2) لسنة 2021 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها. 

ونصت المادة الأولى علي أنه تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها. 

وتم توقيع الاتفاق بين البحرين وسويسرا في المنامة بتاريخ 23 نوفمبر 2019. 

كما شدد المرسوم الملكي على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، علي ان يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطة البرلمان تناقش اتفاقية التعاون الجمركي العربي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب

خطة البرلمان تناقش اتفاقية التعاون الجمركي العربي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب.. اليوم

بدء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة اتفاقيات دولية

خطة النواب توافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب

رئيس الخطة والموازنة: دول الخليج ستتجه لفرض الضرائب والإعفاء عفى عليه الزمن

ترشيحاتنا

رسالة جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة عبر فيس بوك

لامتناعه عن التدريب.. حازم إمام لـ مصطفى محمد : الزمالك ما يتلويش دراعه

هنا الزاهد تكشف لـ صدى البلد حقيقة حملها.. وموعد عرض حلوة الدنيا سكر.. فيديو

محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد .. تفاصيل

يعمل ناظرا لمدرسة.. القبض على لبناني يتجسس لصالح إسرائيل

بعد هجوم الأحمر.. أيمن أشرف يحذف صورته مع رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك