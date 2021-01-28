العاهل البحريني يصدق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع سويسرا

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بشأن القانون رقم (2) لسنة 2021 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها.





ونصت المادة الأولى علي أنه تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها.





وتم توقيع الاتفاق بين البحرين وسويسرا في المنامة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.



