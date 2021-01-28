ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة الصحة تصدر قرارا في واقعة الاعتداء على مدير مستشفى بمياه النار

الخميس 28/يناير/2021 - 07:54 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
احمد علي
تواصلت الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالدكتور محمد جابر مدير مستشفي المنشاوي العام بالغربية للاطمئنان على صحته ومعرفة الحالة الصحية بعد تعرضه لحادث أليم علي يد بلطجية .

كما وجهت الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتقديم الرعاية الطبية والصحية له والتواصل الدائم لمعرفة تطورات الوضع والحالة الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما ضبطت الأجهزه الأمنية بالغربية متهمين بإلقاء  مادة حارقة "مية نار" على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا أثناء خروجه من عيادته الخاصة .

كما تمكن ضباط البحث الجنائي برئاسة الرائد أحمد الحجار من ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتم ضبطهم وعرضهم على النيابه العامه لبدء التحقيق. 

كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا قد تعرض أمس الأربعاء لإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ .

كما تبين من تحريات الأمنية قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.

كما اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي الحالة الصحية للدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي  العام، والذي تعرض لحادث  أليم علي يد بلطجية وأمر بتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية لحين خروجه وتعافيه لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى والذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل وإخلاصه المميز

وأعرب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي ساهمت في رفع الروح المعنوية لابن المنظومة الصحية .
وزيرة الصحة تصدر قرارا في واقعة الاعتداء على مدير مستشفى بمياه النار
وزيرة الصحة تصدر قرارا في واقعة الاعتداء على مدير مستشفى بمياه النار
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة طبيبة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في أحد مستشفيات طنطا

صحة الغربية تعلن أسماء 20 مستشفى حكومي تحولت للعزل لمواجهة كورونا

صحة الغربية: ضبط أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بطنطا.. صور

وكيل الصحة بالغربية: تعافي وخروج 25 حالة كورونا من مستشفى المنشاوي

وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام ويطمئن على أقسام العزل

مجهولون يلقون مواد حارقه على وجه مدير مستشفى شهير وإصابته بحروق خطيرة

ترشيحاتنا

شاهد.. وفاة حماة أحمد مرتضى منصور

محلل سياسي: مارادونا كان يمتلك 500 مليون دولار.. فيديو

بالأسماء.. ميدو يعلن رحيل 3 لاعبين عن الزمالك

رسالة جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة عبر فيس بوك

طرح أول 100 سيارة نصر كهربائية بـ 320 ألف جنيه.. تفاصيل

خالد بيومي عن تمديد الفيفا عمل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة: مبروك علينا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك