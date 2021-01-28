وزيرة الصحة تصدر قرارا في واقعة الاعتداء على مدير مستشفى بمياه النار

تواصلت الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالدكتور محمد جابر مدير مستشفي المنشاوي العام بالغربية للاطمئنان على صحته ومعرفة الحالة الصحية بعد تعرضه لحادث أليم علي يد بلطجية .





كما وجهت الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتقديم الرعاية الطبية والصحية له والتواصل الدائم لمعرفة تطورات الوضع والحالة الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





كما ضبطت الأجهزه الأمنية بالغربية متهمين بإلقاء مادة حارقة "مية نار" على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا أثناء خروجه من عيادته الخاصة .





كما تمكن ضباط البحث الجنائي برئاسة الرائد أحمد الحجار من ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتم ضبطهم وعرضهم على النيابه العامه لبدء التحقيق.





كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا قد تعرض أمس الأربعاء لإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.





وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ .





كما تبين من تحريات الأمنية قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.





كما اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي الحالة الصحية للدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، والذي تعرض لحادث أليم علي يد بلطجية وأمر بتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية لحين خروجه وتعافيه لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى والذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل وإخلاصه المميز



