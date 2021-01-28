"العربية للتصنيع" تبدأ خطوات توطين صناعة سيارات الغاز.. اعرف التفاصيل

أجرت الهيئة العربية للتصنيع التي يترأسها الفريق عبد المنعم التراس خلال الأيام القليلة الماضية مباحثات تعاون مع الرئيس الإقليمي لـ شركة سكودا العالمية، لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية وعرض التجارب الدولية المختلفة، وتدريب الكوادر البشرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.





وتناولت المباحثات عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعزيز الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية، كما تم بحث تبادل الخبرات مع شركة سكودا العالمية وتدريب الكوادر البشرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.





وعرض الجانبان التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لاسيما محطات التزود بالطاقة الجديدة.





أكد الفريق عبد المنعم التراس على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر ، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال .





وشدد "التراس" على أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي العاملة بالطاقة النظيفة ، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.





وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المناخ في مصر جاذب بكافة الاستثمارات العالمية، مشيرا الى أن شركة سكودا العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر، مؤكدا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها الصناعية المتطورة لترسيخ قاعدة صناعية وطنية لزيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة التي تحتاج لآليات صناعية حديثة، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية مستقبلا في السوق المصرية والعربية والأفريقية.





من جانبه أكد الرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدا بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع, ورؤيتها الواضحة لتطوير مجالات التصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.





وأشار الرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية إلى أن سكودا تتطلع من خلال المباحثات اليوم مع العربية للتصنيع لتبادل الخبرات والتعاون في مجال إحلال المركبات للعمل بالطاقات النظيفة .





وفي هذا الصدد وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكولين للتعاون مع شركة القلعة للاستشارات المالية ، وشركة أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية، وشركة طاقة عربية، حيث أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي .