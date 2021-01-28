إزالة بناء مخالف على 1000 متر من الأراضي الزراعية بـ الإسكندرية

أزال مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية تعديا بالبناء على مساحة 1000 متر من الأراضي الزراعية بشارع (مسعود أبو بكر) بمجمع برج العرب القديم.





وذكرت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، أنه تم التحفظ على "خلاطة أسمنت" كبيرة، و10 أطنان أسمنت، وسيارة نقل كبيرة، وطنّي حديد مسلح، وطني أخشاب، و5 ماسورات صرف صحي، وخزان مياه.





وأوضح البيان أنه تم هدم مبنى وسور مخالفين تحت الإنشاء على أراض زراعية، وتحرير محضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.





جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية كان قد وجه جميع رؤساء الأحياء بإزالة أي أعمال بناء مخالفة والتحفظ على المعدات المستخدمة وعدم السماح للمخالفين بالتمادي في مخالفتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحد من انتشار ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية لما تمثله هذه الظاهرة من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية والطرق، فضلا عن تقليص رقعة الأراضي الزراعية بالمحافظة.