ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة بناء مخالف على 1000 متر من الأراضي الزراعية بـ الإسكندرية

الخميس 28/يناير/2021 - 08:16 م
إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف على 1000 متر من الأراضي الزراعية
Advertisements
أحمد بسيوني
أزال مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية تعديا بالبناء على مساحة 1000 متر من الأراضي الزراعية بشارع (مسعود أبو بكر) بمجمع برج العرب القديم.

وذكرت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، أنه تم التحفظ على "خلاطة أسمنت" كبيرة، و10 أطنان أسمنت، وسيارة نقل كبيرة، وطنّي حديد مسلح، وطني أخشاب، و5 ماسورات صرف صحي، وخزان مياه. 

وأوضح البيان أنه تم هدم مبنى وسور مخالفين تحت الإنشاء على أراض زراعية، وتحرير محضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية كان قد وجه جميع رؤساء الأحياء بإزالة أي أعمال بناء مخالفة والتحفظ على المعدات المستخدمة وعدم السماح للمخالفين بالتمادي في مخالفتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحد من انتشار ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية لما تمثله هذه الظاهرة من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية والطرق، فضلا عن تقليص رقعة الأراضي الزراعية بالمحافظة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المنوفية تشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

إزالة فورية لحالة تعد بالمخالفة في الدقهلية

إزالة فورية لتعدي بالمخالفة على مساحة 820 مترا مربعا بـ مركزى شربين والجمالية بالدقهلية

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي

تنفيذ عدة إزالات في المهد بغرب الأقصر "صور"

ترشيحاتنا

الزمالك ينفي رحيل ثلاثي الفريق إلى الإسماعيلي

قرار جديد من قناة الأهلي بشأن منافسات كأس العالم للأندية

كعب شيكابالا يصنع هدف الزمالك الرابع في مرمى المقاصة

نتنياهو يخطط لتمديد إغلاق حدود إسرائيل أسبوعين

ضبط المتهمين بالاعتداء بمياه النار على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

قبيحة ولم تمت بلدغة ثعبان.. حقائق لا تعرفها عن الملكة كليوباترا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 حوادث مميتة في 2020.. إعلان هذه الدولة عاصمة هجمات القرش في العالم

جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق

3 أسباب.. هاني الناظر يكشف سر تراجع إصابات كورونا في مصر