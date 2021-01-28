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حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأبوتيج

الخميس 28/يناير/2021 - 09:26 م
مشاجرة
مشاجرة
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إيهاب عمر
أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة وقعت بين عائلتين بمدينة أبوتيج بأسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " خليل سليم " و " كمال عبد العال " بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي .

أسفرت المشاجرة عن إصابة " مصطفى .أ .ع "  38 عاما صاحب محل سمكره من ابوتيج مصاب بطلق ناري تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي كما نتج عن المشاجرة إصابة ثلاثة أشخاص  أصيبوا أثناء مرورهم بالمكان ، تحرر محضر بالواقعة وجاري ضبط طرفي المشاجرة. 

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