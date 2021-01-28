صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر.. ورونالدو ثانيا وصلاح خارج الخدمة

ويعتلي البولندي ليفاندوفسكي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ويأتي بعده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يسعى للفوز بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا في 19 جولة بالكالتشيو حتى الآن.



