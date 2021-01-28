صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر.. ورونالدو ثانيا وصلاح خارج الخدمة

اشتعل الصراع على لقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما تربع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة الهدافين في سباق الحذاء الذهبى الذى يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية برصيد 23 هدفا.
ويعتلي البولندي ليفاندوفسكي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ويأتي بعده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يسعى للفوز بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا في 19 جولة بالكالتشيو حتى الآن.
فيما يأتي النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول وأحرز 13 هدفًا في 19 جولة من البريميرليج حتى الآن، وهو ما جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.