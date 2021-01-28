ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر.. ورونالدو ثانيا وصلاح خارج الخدمة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:19 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
اشتعل الصراع على لقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما تربع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة الهدافين في سباق الحذاء الذهبى الذى يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية برصيد 23 هدفا.


ويعتلي البولندي ليفاندوفسكي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ويأتي بعده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يسعى للفوز بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا في 19 جولة بالكالتشيو حتى الآن.


فيما يأتي النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول وأحرز 13 هدفًا في 19 جولة من البريميرليج حتى الآن، وهو ما جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقضي لوائح الحذاء الذهبي الأوروبي بمنح نقطتين مقابل كل هدف يتم تسجيله في منافسات الدوريات الخمسة الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي" بينما يحتسب الهدف في دوريات المستوى الثاني بنقطة ونصف النقطة، ويحتسب في دوريات المستوى الثالث والأخير بنقطة وحيدة.


وجاء ترتيب هدافي الدوريات كالآتي:
صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر.. ورونالدو ثانيا وصلاح خارج الخدمة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي.. ماذا قدم المرشحون للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟

صراع الهدافين يشتعل بالدوري الإنجليزي .. موقف محمد صلاح من الحذاء الذهبي

نجوم خطفوا الأضواء في 2020.. أبرز اللاعبين خلال العام الجاري

صلاح وصيفا.. مفاجأة في اختيارات مدرب أتلتيكو مدريد السابق لـ افضل 5 لاعبين في العالم 2020

محمد صلاح ثالثا.. صحفي سكاي سبورتس العالمية يختار لـ صدى البلد أفضل 5 لاعبين في العالم

صلاح رابعا.. صحفي بـ ليفربول إيكو يختار لـ صدى البلد أفضل 5 لاعبين في العالم 2020

ترشيحاتنا

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبا

اتحاد الكرة يتفق مع الشركة الإسبانية على مهلة 3 شهور لإصلاح مشاكل الـ VAR

مونديال الأندية.. وليد سليمان جاهز للمشاركة في تدريبات الأهلي

التاريخ لا يُختزل في رمية.. أحمد الأحمر أسطورة عالمية بأيد مصرية

محاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد .. تفاصيل

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار على 14 منطقة بالجمهورية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك