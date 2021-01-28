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أخبار العالم

ولاية أمريكية جديدة تعلن عن ظهور سلالة كورونا المتحورة واصابتين

الخميس 28/يناير/2021 - 07:12 م
سلالة كورونا المتحورة
سلالة كورونا المتحورة
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على صالح
أعلنت إدارة الصحة والرقابة البيئية في ساوث كارولينا (DHEC) اليوم الخميس، عن اكتشاف حالتين اصابة مرتبطتين بسلاله كورونا المتحورة المستجدة SARS-CoV-2 التي ظهرت لأول مرة مؤخرًا في جنوب إفريقيا. 

وقالت وزارة الصحة بالولاية في بيان صحفي يوم الخميس إن هاتين هما أول حالتين من هذا النوع في الولايات المتحدة.

وتجاوزت عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم الآن 100 مليون ، في حين أن عدد الوفيات العالمية من الفيروس تجاوز 2.1 مليون، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند.

والدول الأكثر تضررًا هي الولايات المتحدة حاليًا، حيث أصيب أكثر من 25.5 مليونًا ووفاة 429 ألفًا ، والهند (أكثر من 10.6 مليون حالة ، وأكثر من 153500 حالة وفاة) والبرازيل (ما يقرب من 9 ملايين حالة ، وما لا يقل عن 217 ألف حالة وفاة).

في أوروبا ، الدولة الأكثر تضررًا هي المملكة المتحدة ، التي تعاني من سلالة جديدة من فيروس كورونا ، حيث ورد أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 3.7 مليون شخص ، وتوفي أكثر من 102 ألف شخص بالفيروس.
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