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أخبار العالم

تدهور صحة مديرة ديوان الرئاسة التونسية بعد فتح بريد مرسل لـ قيس سعيد

الخميس 28/يناير/2021 - 07:17 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الرئاسة التونسية تدهور صحة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بعد فتح بريد خاص موجه لرئيس الجمهورية، فيما طمأنت مؤسسة الرئاسة، الشعب التونسي بأن الرئيس قيس سعيد "بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه".

وكشفت الرئاسة - في بيان رسمي أصدرته اليوم الخميس - تفاصيل الطرد بالقول إنها تلقت يوم الاثنين 25 يناير، الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي)، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل.

وأضافت الرئاسة أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، قامت بفتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، لكن بمجرد فتحها للظرف تدهور وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.

وأضاف البيان أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض، لكن بدرجة أقل.

وأكدت رئاسة الجمهورية أنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، ولم يتسن حتي الآن تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.

وأوضح البيان أن مديرة الديوان الرئاسي توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التدهور الصحي المفاجئ.

وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة؛ تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي.
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