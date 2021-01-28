الهجمات السيبرانية على رأس أجندة البرلمان العربي

شارك النائب هزاع بن بكر القحطاني، عضو البرلمان العربي في المؤتمر الافتراضي حول دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء السيبراني، الذي تم تنظيمه برعاية كل من الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز جنيف للسياسة الأمنية، وشبكة برلمانيون من أجل عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.

جاء ذلك تلبيةَ للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي للمشاركة في المؤتمر الافتراضي حول دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء السيبراني، والذي عُقد افتراضيًا ، وبناءً على قرار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.





وخلال المناقشات، ألقى النائب هزاع القحطاني مداخلة باسم البرلمان العربي، أشار فيها إلى أن مخاطر الهجمات الإلكترونية على المؤسسات والمنشآت الحيوية أصبحت تشكل تحديًا خطيرًا لأمن الدول، كما انعكست تعقيداتها على أمن واستقرار المجتمع الدولي ككل.

وأضاف في مداخلته أن تزايد الاعتماد الدولي على الفضاء عسكريًا يُثير العديد من القضايا المستقبلية المهمة ذات الصلة بكيفية ردع التهديدات الناشئة في هذا المجال، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها، وعلى نحو يساهم في نزع السلاح والتقليل مما يشكله الفضاء العسكري من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأكد في مداخلته على عدد من التوصيات، منها ضرورة مراجعة البرلمانات الوطنية للإطار القانوني المُنظم للأمن السيبراني بشكل عام، وسن قوانين وطنية تشدد العقوبات على الهجمات السيبرانية، وإعداد إستراتيجيات وطنية شاملة لبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتحقيق الردع في مواجهة الهجمات الالكترونية المختلفة.

واختتم النائب هزاع القحطاني مداخلته بالتشديد على أن البرلمان العربي يدعو إلى تبني قواعد دولية منظمة للفضاء من خلال التوصل إلى اتفاقية دولية لمنع الحرب السيبرانية، على نحو يجعل الفضاء مجال آمن لتعزيز التعاون الدولي، بدلًا من أن يكون مصدرًا إضافيًا من مصادر التهديد.