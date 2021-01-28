"الأنباء": انفجار قوي يضرب طرابلس اللبنانية

ذكرت صحيفة الانباء اللبنانية، اليوم الخميس، عن سماع دوي انفجار عنيف في مدينة طرابلس اللبنانية.





وتشهد مدينة طرابلس اللبنانية، اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، ضمن الاحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية.





وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، في محاولة لتفرقة المتظاهرين في شوارع طرابلس اللبنانية، ومنعهم من الوصول إلى سراي الحكومة في المدينة.





وجاءت هذه التظاهرات تعبيرا عن رفض الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وما أعقب جائحة فيروس كورونا المستجد.



