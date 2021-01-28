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محافظات

لمواجهة كورونا.. إغلاق حضانة وضبط 24 شخصا لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:24 م
اغلاق حضانة وضبط
اغلاق حضانة وضبط 24 شخص لعدم ارتداء الكمامة بملوي
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ايمن رياض
حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا 24 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة الفورية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة للحالة العامة لسوائل النقل العام ومواقف السيارات، للتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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من جانبه، أوضح اللواء احمد السايس رئيس المركز، انه بجانب الحملات على وسائل النقل العام، تم اغلاق حضانة  لمخالفة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًا على تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة على كافة القطاعات الخدمية، بالإضافة للمتابعة المستمرة للقضاء على أي تجمعات من المواطنين.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة ملوى مصنع تدوير القمامة والمخلفات لإنتاج السماد العضوى والذي يخضع لأعمال تطوير ورفع كفاءة وفقًا ويشمل أيضا إنشاء خط جديد بما يرفع من الطاقة الإنتاجية للمصنع فى إنتاج السماد العضوي. 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس مركز ومدينة ملوى لمتابعة مستوى أداء وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من مستوى النظافة العامة بالقرى .

واثناء الجوله الميدانية قام رئيس مدينة ملوى، بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على املاك الدولة بطريق تونا الجبل الصحراوي، على مساحة قيراط و12 سهما، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية . 

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في رصد مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، للحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على عشوائية البناء.

وشدد رئيس المدينة على «مواصلة الجهود لمواجهة البناء غير المرخص والمخالف وذلك، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية». 

وأكد رئيس المدينة أنه تم التنبيه على المواطنين بعدم البناء ومتابعة ورصد اى تعديات او البناء المخالف بأشكاله كافة. 

وشدد على «ضرورة استمرار رصد اى مخالفات بالبناء مع سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة، سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. 
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