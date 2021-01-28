احمد كريمة: مقترح قانون حبس الزوج حال ضرب زوجته فرقعة إعلامية

أكد الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن مقترح القانون المعروض بشأن حبس الزوج الذي يضرب زوجته لن يرى النور وهو مجرد فرقعة إعلامية لن تقدم ولا تؤخر.





وأضاف كريمة في تصريح خاص لـ "صدى البلد " انه حتى ولوتم تمرير القانون وتطبيقه لن يحد من ظاهرة ضرب الزوجات لأنها عادة متأصلة في الرجل فأصبح الاعتداء على الزوجة ثقافة الرجل ، لافتا الى انه من غير قانون إذا توجهت الزوجة المعتدى عليها الىقسم الشرطة وتحرير محضر تعد بالضرب ضد زوجها وأحيل للنيابة سيتم حبسه.







