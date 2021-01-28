ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

احمد كريمة: مقترح قانون حبس الزوج حال ضرب زوجته فرقعة إعلامية

الخميس 28/يناير/2021 - 07:25 م
د . احمد كريمة
د . احمد كريمة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن مقترح القانون المعروض بشأن حبس الزوج الذي يضرب زوجته لن يرى النور وهو مجرد فرقعة إعلامية لن تقدم ولا تؤخر.

وأضاف كريمة في تصريح خاص لـ "صدى البلد " انه حتى ولوتم تمرير القانون وتطبيقه لن يحد من ظاهرة ضرب الزوجات لأنها عادة متأصلة في الرجل فأصبح الاعتداء على الزوجة ثقافة الرجل ، لافتا الى انه من غير قانون إذا توجهت الزوجة المعتدى عليها الىقسم الشرطة وتحرير محضر تعد بالضرب ضد زوجها وأحيل للنيابة سيتم حبسه. 


كانت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، قالت إنها انتهت من إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون".

وأشارت النائبة أمل سلامة، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك