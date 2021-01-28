احمد كريمة: مقترح قانون حبس الزوج حال ضرب زوجته فرقعة إعلامية

أكد الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن مقترح القانون المعروض بشأن حبس الزوج الذي يضرب زوجته لن يرى النور وهو مجرد فرقعة إعلامية لن تقدم ولا تؤخر.
وأضاف كريمة في تصريح خاص لـ "صدى البلد " انه حتى ولوتم تمرير القانون وتطبيقه لن يحد من ظاهرة ضرب الزوجات لأنها عادة متأصلة في الرجل فأصبح الاعتداء على الزوجة ثقافة الرجل ، لافتا الى انه من غير قانون إذا توجهت الزوجة المعتدى عليها الىقسم الشرطة وتحرير محضر تعد بالضرب ضد زوجها وأحيل للنيابة سيتم حبسه.
كانت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، قالت إنها انتهت من إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون".
وأشارت النائبة أمل سلامة، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.