وزير الصحة اللبناني: نشكر مصر على دعمها المتواصل منذ حادث مرفأ بيروت

قدم حمد حسن وزير الصحة اللبناني، التحية والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ولـ وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ولـ الشعب الحكومة المصرية على المبادرة الأخوية، الخصة بـ تسليم 3 طائرات محملة بمساعدات طبية إلى لبنان في ظل جائحة كورونا، موضحًا أن مصر مستمرة فى دعمها منذ حادث مرفأ بيروت.





وأضاف وزير الصحة البناني خلال مداخلة على التلفزيون المصري، أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر وبيروت، وهذه المبادرة تعبر عن صدق المشاعر والهم المشترك.





ولفت إلى أن المستشفى العسكري الميداني المصري، فى بيروت تم العمل بها، والمستشفى تقدم الدعم لـ جميع الأخوة العرب و لـ المواطنين المصريين و المواطنين فى بيروت.





وأشار إلى أن هناك تعاونا بين المستشفى و وزارة الصحة ببيروت، ولكن الجميع فى تهديد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



