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وزير الصحة اللبناني: نشكر مصر على دعمها المتواصل منذ حادث مرفأ بيروت

الخميس 28/يناير/2021 - 07:39 م
حمد حسن وزير الصحة
حمد حسن وزير الصحة اللبناني
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البهي عمرو
قدم حمد حسن وزير الصحة اللبناني، التحية والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ولـ وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ولـ الشعب الحكومة المصرية على المبادرة الأخوية، الخصة بـ تسليم 3 طائرات محملة بمساعدات طبية إلى لبنان في ظل جائحة كورونا، موضحًا أن مصر مستمرة فى دعمها منذ حادث مرفأ بيروت.

وأضاف وزير الصحة البناني خلال مداخلة على التلفزيون المصري، أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر وبيروت، وهذه المبادرة تعبر عن صدق المشاعر والهم المشترك.

ولفت إلى أن المستشفى العسكري الميداني المصري، فى بيروت تم العمل بها، والمستشفى تقدم الدعم لـ جميع الأخوة العرب و لـ المواطنين المصريين و المواطنين فى بيروت.

وأشار إلى أن هناك تعاونا بين المستشفى و وزارة الصحة ببيروت، ولكن الجميع فى تهديد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبها قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن وجودها في لبنان كان بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي ترسل رسالة من الشعب المصري لجميع أشقائنا في لبنان، وتضامنًا معه في هذه الفترة، لافتةً إلى أنه اليوم وصلت منذ قليل 3 طائرات مستلزمات وأجهزة ومعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا، إلى لبنان مهداة من جمهورية مصر العربية. 

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد في لبنان، أن الجسر الجوي بدأ مع أحداث مرفأ بيروت وامتد على مدى الأشهر الماضية وكان محمل بالمعونات، وسيستمر هذا الجسر طالما هناك احتياجات وسنستمر في دعم لبنان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت أن الطائرات التي وصلت إلى لبنان منذ قليل، طائرات حربية من القوات المسلحة بالتنسيق الدائم سيتم زيارة المستشفى الميداني في بيروت، والذي قدم خدمات لأكثر من 100 ألف مواطن. 
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