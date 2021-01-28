شاهد.. رونالدو وصديقته عارضة الأزياء يستجمان في حمام السباحة

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام" اليوم الجمعة.









ظهرت في الصورة جورجينا إلي جانب كريستيانو رونالدو في حمام السباحة بإطلالة مثيرة وجذابة، نالت إعجاب الآلاف من متابعيها.









غاب النجم البرتغالى رونالدو عن قائمة يوفنتوس للقاء سبال، بعد أن قرر المدير الفنى لليوفى أندريا بيرلو إراحة مهاجم الفريق، من أجل الاستعداد لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي.









كما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعافي لاعبه الهولندي ماتياس دي ليخت، من الإصابة بفيروس كورونا.









ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميا قال فيه إن نتيجة المسحة التي خضع لها دي ليخت جاءت سلبية، ليتعافى من فيروس كورونا، ويصبح جاهزًا لمواجهة بولونيا.









وأصبح دي ليخت ثاني المتعافين من فيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد زميله الكولومبي خوان كواردرادو.









وكان فريق يوفنتوس توج بلقب السوبر الايطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.







