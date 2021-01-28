ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. رونالدو وصديقته عارضة الأزياء يستجمان في حمام السباحة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:40 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وصديقته
Advertisements
محمد بدران
نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام" اليوم الجمعة.


ظهرت في الصورة جورجينا إلي جانب كريستيانو رونالدو في حمام السباحة بإطلالة مثيرة وجذابة، نالت إعجاب الآلاف من متابعيها.


غاب النجم البرتغالى رونالدو عن قائمة يوفنتوس للقاء سبال، بعد أن قرر المدير الفنى لليوفى أندريا بيرلو إراحة مهاجم الفريق، من أجل الاستعداد لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي.


كما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعافي لاعبه الهولندي ماتياس دي ليخت، من الإصابة بفيروس كورونا. 


ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميا قال فيه إن نتيجة المسحة التي خضع لها دي ليخت جاءت سلبية، ليتعافى من فيروس كورونا، ويصبح جاهزًا لمواجهة بولونيا.


وأصبح دي ليخت ثاني المتعافين من فيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد زميله الكولومبي خوان كواردرادو.


وكان فريق يوفنتوس توج بلقب السوبر الايطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صديقة كريستيانو رونالدو تشعل انستجرام بـ إطلالة مثيرة فى الجيم

بابتساماتهم يجمّلون حياتنا.. صديقة رونالدو بإطلالة جريئة وجذابة بصحبة أطفالها

رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يفوز على أودينيزي 4 - 1 في الدوري الإيطالي

يوفينتوس: دي ليخت تعافى من فيروس كورونا

كريستيانو رونالدو يغيب عن لقاء سبال في كأس إيطاليا

ترشيحاتنا

لم يتحقق منذ 34 عاما.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة اليوم

ضبط المتهمين بالاعتداء بمياه النار على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك فى مرمى المقاصة

3 أشياء ينصح بها العلماء لرفع المناعة والابتعاد عن كورونا.. تعرف عليها

توتر اللاعبين.. عماد متعب يكشف عن ثغرة في لقاء الزمالك والمقاصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك