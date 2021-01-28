مصطفى بكري يكشف عن تفاصيل مصرع مهندسة دهسا على يد نجل رجل أعمال شهير..فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن النيابة قد قامت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات مشيرا إلى أن هناك أقاويل تقول إن محمد أبو شقة هو من يدافع عن المتهم وهو غير صحيح.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن شهود عيان من أبناء المنطقة في التحقيقات، اشاروا الى إنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها نجل رجل الأعمال في حوادث مماثلة.





وأشار بكري إلى أنه لدينا ثقة كبيرة في القضاء المصري والنيابة العامة وستعيد الحق لأصحابه.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك مهندسة مصرية قد لقيت مصرعها دهسا على يد نجل رجل أعمال شهير مؤكدا انها لقيت مصرعها عند عودتها من الغردقة بعد نهاية عملها.