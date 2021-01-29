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بين الناس

أب يستغيث بوزارة الصحة: كل أمنيتي ابني يمشي على رجله تاني.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن احمد الطاهر على  ، والمقيم محافظة الاقصر ارمنت قرية الرزيقات بحري عزبة الغوال في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة تبنى حالة نجله  والموافقة على إجراء عملية على نفقة الدولة بعد إصابته بالشلل .
  
ويقول فى رسالته : أبنى " محمد " البالغ من العمر 20 عاما أصيب نتيجه حادث أثناء تادية عملة ووقوعه و أصابته بالغضروف  مما ادا الى شلل نصفى ، و أملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى ان تنظروا في حالته ومساعدته فى إجراء العملية .

وأضاف : انا راجل ارزقى على باب الله ، ومصاب بالغضروف ولا أقدر على العمل و تكاليف العلاج و العملية  و المعيشة وطالب بمساعدته لإنقاذ مستقبل نجله نظرا لعدم مقدرته على توفير المبلغ المطلوب ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة .

وأشار : أصاب ابنى بكسر وخلع فى الفقرات الصدرية السابعه و الثامنة ، وشلل تام بالطرفين العلوى و السفلى وفقدان فى التحكم بالبول و البراز وذلك  أثناء تأدية عمله و عند مطالبة الشركة بعلاجه أمتنعه ورفضوا ، وانا أبنى مستقبله ضاع و انا لا أمتلك مصاريف علاجه . 

مناشد وزارة الصحة أن تنظر الى حالة أبنته بنظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرتة على تحمل تكلفة العملية .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01150092300
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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