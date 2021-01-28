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محافظات

أطباء الغربية تطمئن على صحة مدير مستشفى بعد الاعتداء عليه بـ"مية نار"

الخميس 28/يناير/2021 - 07:59 م
أطباء الغربية تطمئن
أطباء الغربية تطمئن على صحة مدير مستشفى بعد الاعتداء عليه
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احمد علي
أجرى وفد من أعضاء نقابة أطباء الغربية والنقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الخميس زيارة خاصة إلى مركز مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى كفر الزيات العام.


جاء ذلك للاطمئنان على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام، متمنين له الشفاء التام والعاجل.

كما ضم الوفد الدكتور محمد الأكشر عن النقابة العامة، والدكتور جرجس رزق الله، و الدكتور محمد موسى عن نقابة الغربية.

كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا قد تعرض، مساء الأربعاء، لقيام اثنين مجهولين بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.

 وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا  من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على  وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ .

كما تبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا. 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط الجناة وتولت التحقيق.

كما إطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي الحالة الصحية للدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي  العام، والذي تعرض لحادث  أليم علي يد بلطجية وأمر بتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية لحين خروجه وتعافيه لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى والذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل وإخلاصه المميز

كما أعرب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي ساهمت في رفع الروح المعنوية لابن المنظومة الصحية .
أطباء الغربية تطمئن على صحة مدير مستشفى بعد الاعتداء عليه بـ"مية نار"
أطباء الغربية تطمئن على صحة مدير مستشفى بعد الاعتداء عليه بـ"مية نار"
أطباء الغربية تطمئن على صحة مدير مستشفى بعد الاعتداء عليه بـ"مية نار"
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