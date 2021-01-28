التخطيط: كل الخدمات الأساسية ستصل إلى الريف المصري خلال 3 سنوات

قال عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط، إن الرئيس السيسي منذ ولايته وهو يولي البنية التحتية اهتماما واضحا، وذلك لأنها الأساس في تطوير البلاد، معقبا: الدولة قامت ببناء 22 مدينة ذكية جديدة.
وتابع "الجوهري" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، كل الخدمات الأساسية ستصل إلى الريف المصري خلال 3 سنوات، معقبا: أكثر من 4500 قرية و 189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة حياة كريمة خلال السنوات القادمة.
وأكمل: كل من وزارة التخطيط والتنمية والتضامن الاجتماعي، أقاموا ما يعرف بـ "جدول آلية التنفيذ" لاختيار القرى الأهم والأولى لبدء العمل بها، معقبا: هناك أكثر من معيار يحدد عليه اختيار القرى الأولى بالتطوير والرعاية.
وشدد على ضرورة مشاركة المواطنين في القرى والريف بآرائهم من حيث المشروعات والخدمات، للمساهمة في تطوير الريف.
وتابع "الجوهري" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، كل الخدمات الأساسية ستصل إلى الريف المصري خلال 3 سنوات، معقبا: أكثر من 4500 قرية و 189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة حياة كريمة خلال السنوات القادمة.
وأكمل: كل من وزارة التخطيط والتنمية والتضامن الاجتماعي، أقاموا ما يعرف بـ "جدول آلية التنفيذ" لاختيار القرى الأهم والأولى لبدء العمل بها، معقبا: هناك أكثر من معيار يحدد عليه اختيار القرى الأولى بالتطوير والرعاية.
وشدد على ضرورة مشاركة المواطنين في القرى والريف بآرائهم من حيث المشروعات والخدمات، للمساهمة في تطوير الريف.