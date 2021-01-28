التخطيط: كل الخدمات الأساسية ستصل إلى الريف المصري خلال 3 سنوات

قال عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط، إن الرئيس السيسي منذ ولايته وهو يولي البنية التحتية اهتماما واضحا، وذلك لأنها الأساس في تطوير البلاد، معقبا: الدولة قامت ببناء 22 مدينة ذكية جديدة.



وتابع "الجوهري" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، كل الخدمات الأساسية ستصل إلى الريف المصري خلال 3 سنوات، معقبا: أكثر من 4500 قرية و 189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة حياة كريمة خلال السنوات القادمة.



وأكمل: كل من وزارة التخطيط والتنمية والتضامن الاجتماعي، أقاموا ما يعرف بـ "جدول آلية التنفيذ" لاختيار القرى الأهم والأولى لبدء العمل بها، معقبا: هناك أكثر من معيار يحدد عليه اختيار القرى الأولى بالتطوير والرعاية.



وشدد على ضرورة مشاركة المواطنين في القرى والريف بآرائهم من حيث المشروعات والخدمات، للمساهمة في تطوير الريف.