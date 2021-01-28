مصر للدراسات الاقتصادية: زيارة وزيرة الصحة للبنان تؤكد قوة العلاقات

ثمن عبد العزيز محمود نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في بيان له استمرار ملحمة التضامن الشعبي بين مصر ولبنان لتؤكد يوما تلو الآخر قوة العلاقات التي تجمع مصر ولبنان الشقيق، حيث قدمت مصر منذ أغسطس الماضي برنامجا إغاثيا شاملا للبنان شمل جسرا جويا وبحريا تم خلاله نقل أكثر من 17 طائرة محملة بمساعدات طبية وإغاثية، إضافة للسفن التي قامت بنقل مواد لإعادة إعمار المنازل والمباني التي دمرها انفجار مرفأ بيروت.





كما دعمت مصر القطاع الطبي في لبنان من خلال إرسال 21 طبيبا مصريا قدموا الخدمات الطبية للبنانيين.





وتابع نائب مدير مركز مصر، استمرارًا للدور المصري في دعم اللبنانيين وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بيروت الخميس إضافة إلى 3 طائرات تحمل مساعدات طبية للبنان لإعانته في حربه ضد وباء كورونا، وتشمل تلك المساعدات 16 ألف طن من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 15 ألف طن تضم مستلزمات وقائية، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم القطاع الصحي بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، واشتملت الشحنة الثالثة أيضًا على 7.6 طن من الأجهزة الطبية.



