بكري: معلومات مجلس الوزراء ضمن أفضل 20 مركزا بالعالم تفاعلًا مع أزمة كورونا.. فيديو

لمراكز الفكر على مستوى العالم،

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن هذا الاختيار يلقي أعباء كبيرة على مركز معلومات الوزراء وطالبه بمزيد من الجهد الكبير للرد على الشائعات التي تطال الدولة المصرية.

فاز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن قائمة بأفضل (٢٠) مركزا فكر على مستوى العالم.





وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وذلك في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر علي مستوي العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات"، وبمشاركة أكثر من (٧٥٠) خبيرا دوليا من صناع السياسات والجهات المانحة والباحثين بالإضافة إلى (٤٥٠) منظمة دولية.







