ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بكري: معلومات مجلس الوزراء ضمن أفضل 20 مركزا بالعالم تفاعلًا مع أزمة كورونا.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 08:12 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المؤتمر الدولي لمراكز الفكر على مستوى العالم، ببنسلفانيا الأمريكية أعلن أن مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري هو واحد من أفضل 20 مركزا للمعلومات في العالم خلال التعامل مع أزمة كورونا.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن هذا الاختيار يلقي أعباء كبيرة على مركز معلومات الوزراء وطالبه بمزيد من الجهد الكبير للرد على الشائعات التي تطال الدولة المصرية.

فاز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن قائمة بأفضل (٢٠) مركزا فكر على مستوى العالم.

وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وذلك في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر علي مستوي العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان  "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات"، وبمشاركة أكثر من (٧٥٠) خبيرا دوليا من صناع السياسات والجهات المانحة والباحثين بالإضافة إلى (٤٥٠) منظمة دولية.


وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المركز وجميع الباحثين به، على ما تحقق، مشيدا بالجهود المبذولة فى الآونة الأخيرة من جميع الباحثين بالمركز، ومؤكدا تقديم المساندة الكاملة ليقوم المركز بدوره الرئيسى فى دعم متخذ القرار. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

معلومات الوزراء يصدر العدد الأول من مجلة "آفاق استراتيجية"

معلومات الوزراء: قاعدة التشريعات القومية الأولى عربياً وأفريقياً في توطين الذكاء الاصطناعي

مصطفى بكري: الوضع الوبائي لـ كورونا في مصر يتصاعد.. فيديو

عين شمس في أسبوع: مد فترة الاشتراك في مسابقة خطة التسويق لجامعات الجيل الرابع.. وإنشاء فرع جديد بـ تنزانيا.. اختراع سيارة كهربائية بدون سائق لخدمة المستشفيات والكمبوندات

مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن الأفضل في العالم تفاعُلًا مع أزمة كورونا

ترشيحاتنا

أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك فى مرمى المقاصة

بسبب ممتلكاتهما.. محمد نجاتي ينتقد محمد رمضان وياسمين صبري.. فيديو

محمد أبو العينين ينعي زوجة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. فيديو

توتر اللاعبين.. عماد متعب يكشف عن ثغرة في لقاء الزمالك والمقاصة

اتهامات كاذبة.. مصادر أمنية: عنتيلة المحلة بريئة ولا فيديوهات جنسية لها

مجانا لغير القادرين.. الصحة تعلن موعد فتح موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك