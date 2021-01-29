كروان الطب.. أحمد يحفظ القرآن كاملا ويحلم بأن يكون قارئا لرئاسة الجمهورية.. فيديو

أعشق القرآن الكريم وتلاوته وخاصة لأن الله منحني صوت مميزا أستطيع تلاوة القرآن وتقليد كبار القراء وأحفظ القرآن الكريم كاملا وعندي إجازة في تلاوته برواية حفص عن عاصم والأن ادرس القراءات وأحلم بأن أكون قارئ لرئاسة الجمهورية ومعتمد بالإذاعة والتلفزيون.. بهذه الكلمات بدأ الدكتور احمد محمد عبد المعطي 22 عاما طالب بكلية الطب جامعة عين شمس بالقاهرة الفرقة الرابعة حديثه لموقع صدي البلد.

أكد الدكتور "أحمد" انا من مواليد قرية القباب الصغرى مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وأجب القرآن الكريم حبا جما وأتطلع الي الحصول علي جميع الشهادات المتعلقة بالقراءات ومثلي الأعلى القاريء الطبيب الدكتور أحمد نعينع.

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وأستكمل "أحمد" حديثة قائلا في البداية اكتشفت موهبتي عندما كنت استمع الى اذاعه القران الكريم منذ صغري واقوم بتقليدها في البيت حيث كنت أمتع بموهبه قراءة القران الكريم منذ صغري وكنت حريصا على تقديم القران الكريم في الإذاعة المدرسية ومن هنا دفعني والدي الى حفظ القران الكريم في المرحلة الابتدائية وقمت بختمه في المرحلة الثانوية.

وأضاف الدكتور "أحمد" قائلا :عندما التحق بكليه الطب في القاهرة قرأت القرآن بين أصدقائي فأعجبوا بصوتي وادائي وخاصة أصدقائي بالمدينة الجامعية فشجعوني لاستكمال مسيرتي القرآنية لأن أكون قارئا مشهورا فكنت حريصا كل الحرص على ان اكمل طريقي مع القرآن الكريم فذهبت الي شيخي بالقاهرة وأخذت اجازه في القرآن الكريم برواية الامام حفص عن عاصم فكان يومي ما بين الكلية والمذاكرة وحفظ القران الكريم وفي نهاية السنه الثانية من كلية الطب التحقت بمعهد القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي بمدينه الزقازيق محافظه الشرقية حتى اخذ دوره في تلاوة القران الكريم واتعلم المقامات والحمد لله حصلت عليها عام 2019.

وأشار إلي أنه قام بوضع فيديوهات له وهو يقرأ القرآن علي مواقع التواصل الاجتماعي فانتشرت ونالت إعجاب جميع المتابعين حتى تم استضافته من جانب بعض القنوات الخاصة واذاعه القرآن الكريم العديد من المرات.

وأختتم الدكتور "أحمد " حديثة قائلا.. أصبحت قارئا لكل الحفلات الخاصة بكليتي وتم تكريمي في مسابقة الكلية "بالمركز الأول" من اتحاد الطلاب بالإضافة الي انني التقيت بعدد كبير من القراء الاذاعيين أمثال الشيخ محمود الطوخي فهو صاحب بصمة كبيرة في تشجيعي لتلاوة القرآن الكريم واحب ان اقرا القران على طريقه المدارس القديمة من أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل و المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد والشيخ شكري البرعي وغيرهم الكثير وأيضا في الابتهالات الشيخ نصر الدين طوبار كما أن قدوتي في التلاوة هو القارئ الطبيب الدكتور احمد نعينع قارئ رئاسة الجمهورية وأتمنى من الله ان يتم علي بنعمه القران الكريم ويرفعني بها كما أتمنى بجوار كوني كطبيب في المستقبل ان أكون قارئا لرئاسة الجمهورية وان أكون قارئا معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون وان اجوب العالم كله في نشر القرآن الكريم.