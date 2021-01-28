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رياضة

خاص| ننشر خطاب سانت إيتيان لـ الزمالك.. اعتذار وتطورات جديدة في صفقة مصطفى محمد

الخميس 28/يناير/2021 - 08:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حصل "صدى البلد" على نسخة من خطاب أرسله نادي سانت إيتيان الفرنسي منذ قليل، لنظيره الزمالك، بخصوص المفاوضات للتعاقد مع مهاجم الفريق مصطفى محمد.

وأرسل رولاند روميير رئيس النادي التنفيذي خطابًا جاء فيه: "شكرا لك على دعوتكم لي للحضور، يشرفني أن ألتقي بكم في القاهرة، لسوء الحظ، تم تأكد إصابتي بفيروس كورونا وأنا لذلك لن يسمح لي بالسفر.. لو كان ذلك ممكنًا، لكنت سأفعل."


وأضاف: "أؤكد، شخصيًا، أسفي فيما يتعلق بالمقابلة التي أجريتها مع الإعلام المصري.. تصريحاتي أسيء فهمها وأنا متأسف بشدة ومدرك أنها يمكن أن تؤذيكم."

وأكمل قائلًا: "يقترح رئيسنا، السيد برنارد كاييزو، السفر على الفور إلى القاهرة، سيكون قادرًا على توضيح سوء الفهم والتوصل إلى الاتفاق على انتقال محمد مصطفى النهائي بناءً على آخر شروط مفاوضاتنا، نتطلع إلى تلقي رد منك قريبًا من أجل حجز طائرة السيد برنارد."

وعلم "صدى البلد" أن نادي سانت إيتيان قدم عرضًا للحصول على مصطفى محمد مقابل 5 ملايين دولار نقدًا."
خاص| ننشر خطاب سانت إيتيان لـ الزمالك.. اعتذار وتطورات جديدة في صفقة مصطفى محمد
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