صحة لبنان: كنا في أشد الحاجة إلى المستلزمات الطبية المصرية

قال الدكتور فادي سنان ، مدير عام وزارة الصحة اللبنانية، إن إرسال 31 طنا من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية على متن 3 طائرات عسكرية من الشعب المصري لأشقائه في لبنان، ليس غريبا على مصر، موجها الشكر للرئيس السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجامعة الدول العربية، مضيفًا أن لبنان كان في أشد الحاجة إلى هذه المستلزمات الطبية.





وقدم " سنان " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، الشكر للسفارة المصرية أيضًا ، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية ، منذ حرب 2006، بإنشاء مستشفى ميداني مصري في بيروت ، والتي عالجت أكثر من 100 ألف مواطن لبناني ، بإحدى المناطق الأكثر فقرًا في بيروت .





وتابع مدير عام وزارة الصحة اللبنانية ، أن الوضع في لبنان يزداد صعوبة بسبب الموجة الثانية من كورونا ، مشيرًا إلى زيادة عدد حالات الإصابة في اليوم الواحد بطريقة كبيرة ، بالإضافة إلى أن حالات الوفاة بسبب كورونا وصلت إلى 62 حالة في اليوم الواحد ، لذلك ناشد المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات ، والإلتزام بالتعليمات التي تصدرها هيئة الصحة العليا بلبنان .





وأشار ، إلى أن اعتمادهم على ألبان الأطفال المستوردة بصفة دائمة ، مع هبوط السوق اللبناني بسبب كورونا ، أدى إلى احتياجهم لاستيراده في هذا الوقت ، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية في حاجة إلى المساعدة من جميع الدول خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به .

واختتم سنان: "نحن ننظر إلى مصر الى أنها أم الدنيا ، وأنها تقف بجانبنا ومتواجدة دائمًا في أي ظرف من الظروف الصعبة التي نتعرض لها ".