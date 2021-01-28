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أخبار العالم

كل أمريكي يستحق راحة البال.. الرئيس جو بايدن يعلن قرارا جديدا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:07 م
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، اتخاذ عدد من القرارات الجديدة، لتعزيز وصول الأمريكيين إلى رعاية صحية جيدة. 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "أعتقد أن كل أمريكي يستحق راحة البال التي تأتي مع الحصول على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة. لهذا السبب سأتخذ اليوم إجراءات لتعزيز وصول الأمريكيين إلى الرعاية". 

ومن ناحية أخرى، كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن،  قال أمس الأربعاء، إنه على الولايات المتحدة أن "تقود الرد العالمي" على أزمة المناخ.

يأتي  ذلك قبيل توقيعه قرارات تنفيذية ترمي إلى مكافحة الاحتباس الحراري، من خلال خفض انبعاثات النفط والغاز والفحم، ومضاعفة إنتاج الطاقة من توربينات الرياح البحرية.

وأضاف بايدن في كلمة من البيت الأبيض، "مثلما أننا بحاجة إلى رد وطني لمكافحة كوفيد-19، نحتاج بصورة طارئة لرد وطني موحد بشأن أزمة المناخ، لأن هناك أزمة مناخ بالفعل".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستثمر "90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة وبرامجنا ليست أحلاما، بل تحركات ملموسة".
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