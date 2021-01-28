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توك شو

مصر مش عزبة.. رد عنيف من مصطفى بكري على التدخلات الأمريكية |فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 08:19 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن 2 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، صرحا بتشكيل لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما كان متوقعا، معقبا: "مصر مش عزبة تفرضوا وصايتكم عليها، فنحن لدينا أجهزة قضائية تعلم إدارة حقوق الإنسان بشكل جيد".

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "يا ريت تحافظوا على حقوق الإنسان عندكم فى أمريكا وشوفوا إللي حصل فى الكونجرس وما تم من مقتل داخل الكونجرس يستوجب تدخل كل المنظمات الدولية".

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن الـ BBC قامت بعمل فيلم تضمن ادعاءت وتكذيب عن أن مصر يحدث بها عمليات تعذيب معلقا "التعذيب ده عندكم انتوا".

وأشار بكري إلى أن قناة الجزيرة لن تتوقف عن الإساءة لمصر لحظة واحدة وتحرض دائما ضد الدولة المصرية.
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