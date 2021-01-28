أسود يوم عاشته مصر.. تامر أمين ينفعل على الهواء

قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم يعتبر من أسود الأيام فى حياته، موضحًا أن 28 يناير 2011 أسود يوم عاشته مصر.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هذا اليوم من 2011 كان كابوسا بسبب التخريب، والتهديد، والانفلات الأمني.





ولفت إلى أن بناته فى هذا التوقيت كن أطفالا، وعشن طفولتهن فى خوف ورعب، بسبب أحداث 2011، منفعلا : " الجميع فى هذا التوقيت كان يخاف من الخروج فى الشارع".





وأشار إلى أنه يتمنى حذف يوم 28 يناير 2011، أو ما يسمى جمعة الغضب، موضحًا أن هذا اليوم لا يوجد شيء فيه يعجب سوي صلاة الجمعة فقط وباقى اليوم كان صعبا"، لما شهده من اقتحام اقسام الشرطة وسرقة الأسلحة، واقتحام السجون وتهريب المساجين وبعد ذلك توصيلهم لـ غزة، وبث حالة رعب كاملة، انفلات أمني، وضرب عشوائي لـ المتواجدين فى ميدان التحرير".



