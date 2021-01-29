التعليم: غدا.. آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدراس التكنولوجيا التطبيقية غدا السبت الموافق 30 يناير 2021.









وأفادت وزارة التربية والتعليم ، بأنه يشكل فريق العمل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية للغات التابعة لمديريات التربية والتعليم ، و ‏يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم الفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم ، كما يتاح التقدم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديريات التربية والتعليم ‏ و سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها ، و في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائله القانونية و الاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة باي حق القانوني.





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وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن مميزات العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، حيث قالت : ‏يتمكن العاملون في هذه المدارس من الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل ، كما يحصل العاملين في هذه المدارس على تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين ، هذا بالإضافة إلى وجود فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز ، إلى جانب وجود حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالآداء.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس المتاح التقدم فيها لـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي : مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم صرف حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء لجميع شاغلي وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب إتاحة الفرص لهم للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز لهم.





جدير بالذكر أن الدولة تعمل الآن على تطوير نظام التعليم الفني، لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، من خلال مدارس مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.







وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على عمل شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ إلى سوق العمل عمالة فنية بجودة عالمية.



