قلب العاصمة يضيء من جديد.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. شاهد

تعمل الدولة على جعل العاصمة جنة في أرض المحروسة من خلال عدة مشروعات لتطوير العشوائيات وتجميل وتطوير الأماكن السياحية والتراثية ، ومن أبرز تلك المشروعات هو مشروع مثلث ماسبيرو تلك البقعة العشوائية التي شوهت قلب العاصمة على مدار عقود إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعطى إشارة التطوير مع حفظ حقوق السكان بتعويضات مالية او العودة في شقق فاخرة يجري بناؤها حاليا، ووضع مخطط سيحول المنطقة إلى جنة و التي يمر عليها السائحون ذهابا وإيابا .





وتسابق الدولة الزمن للانتهاء من الأعمال الجارية في مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، خاصة تنفيذ مشروع الأبراج السكنية.





10 مليار جنيه

المشروع الذي ظل عائقا على مدار عقود ولم تجرؤ الحكومات السابقة على اقتحام هذا الملف الشائك ، حيث بدأت الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" عام 2017 تلك المنطقة التي تعد من واجهات العاصمة لإعادة رونقها الحضاري، وسيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير بتكلفة اقتربت من 10 مليارات جنيه.









الإذاعة و التلفزيون





موقع فريد سينبض قريبا فمثلث ماسبيرو يقع على امتداد الشريط الطولي الموازِ لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية ومبنى وتصل مساحته إلى 74 فدان ويتضمن مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية .





المشروع يستهدف تطوير مساحة 40 فدانا، تمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.





ناطحات سحاب

مخطط التطوير اعتمد على نقل الأسر وتوفير سكن بديل لهم مؤقتا لحين عودة الراغبين و صرف التعويضات الخاصة بالسكان غير الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير.



وأكد مصدر بمحافظة القاهرة أن تكلفة تعويضات السكان وصلت إلى أكثر من نصف مليار جنيه بين مادية ووحدات بديلة وأخرى بنفس المكان، ومن المقرر إنشاء ناطحات سحاب ضمن مشروع التطوير.





مشروع الأبراج يشمل 4 أبراج منهم 3 أبراج سكنية تشمل 1000 وحدة سكنية بمساحات متباينة للراغبين في العودة بعد تطويرها.

يتكون الأول من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان المنطقة، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ 74 %، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذه 72 %، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه 63 %.





1160 عقارا

عملية التطوير جاءت بعد هدم المنازل وإخلاء المنطقة بالكامل فيما عدا مبنى ماسبيرو، فندق رمسيس هيلتون- مبنى الخارجية – مسجد أبوالعلا- متحف المركبات ومبنى القنصلية الإيطالية و5 عقارات مسجلة كطراز معماري ، حيث تم هدم 1160 عقارا و الإعلان عن بناء الجزء الخاص للسكان الراغبين فى البقاء أولا والتي يجري بناؤها حاليا.





مناطق ترفيهية

لم يقتصر المشروع لهذا فحسب فتضمن المخطط إنشاء مناطق ترفيهية وممشى للمارة وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه ، وأكد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن الأسر الراغبة في العودة مجددا إلى مثلث ماسبيرو ، تدفع مصاريف الصيانة فقط كقسط شهري لمدة 20 عاما ، مشيرا إلى أن هناك 918 أسرة طلبوا العودة مرة أخرى لـ مثلث ماسبيرو.



