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بين الناس

مواطن يستغيث بمجلس الوزراء لتوفير مفصل صناعي لذراعة الأيمن

الخميس 28/يناير/2021 - 08:40 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
استغاث المواطن محمد حسين عبد الغني من تدهور حالته الصحية نتيجة تأخر إجرائه عملية بمفصل ذراعه الأيمن بسبب عدم جود المفصل بمستشفى الهلال الأحمر. 


وقال محمد  ان لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تواصلت معه العام الماضي، بعد عرض حالته على على موقع صدى البلد، وامرت بإستخراج جواب علاج له على نفقة الدولة وتم تحديد موعد العمليه الخاصه به يوم 19 يناير الماضي ولكنه تفاجأ بعدم وجود المفصل الصناعي داخل مخازن مستشفى الهلال الأحمر التي يعالج بها. 


ويواصل محمد استغاثته بمجلس الوزراء ووزارة الصحة لنقل جوابه علاجه على نفقة الدولة، لمستشفى القصر العيني، او اى مستشفى أخرى بها المفصل لتدهور حالته الصحية نتيجة تأخير إجراء العملية. 

وأكد ان حالته المادية لا تسمح بشراء المفصل ويمر بظروف قاسية لا تؤهلة للعمل بسبب ذراعة، موضحا ان سعره بالخارج يتجاوز 20 ألف جنيه، مطالبا بتلبية رغبته في إجراء الطبيب اسلام كرم المتابع  لحالته الصحية بمستشفى الهلال الأحمر  بإجراء  العمليه له بعد صرف المفصل له. 

وللتواصل مع الحالة على رقم : 011‪18030‪232


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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.




مواطن يستغيث بمجلس الوزراء لتوفير مفصل صناعي لذراعة الأيمن
مواطن يستغيث بمجلس الوزراء لتوفير مفصل صناعي لذراعة الأيمن
مواطن يستغيث بمجلس الوزراء لتوفير مفصل صناعي لذراعة الأيمن
مواطن يستغيث بمجلس الوزراء لتوفير مفصل صناعي لذراعة الأيمن
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