إعلان جداول حصص الأسبوع الـ 16 على قناة مدرستنا التعليمية.. غدا

وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم إنه قد بدأت إجازة نصف العام رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من السبت الموافق 16 يناير 2021.





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وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم 20 فبراير 2021.



