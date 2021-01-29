إعلان جداول حصص الأسبوع الـ 16 على قناة مدرستنا التعليمية.. غدا
الجمعة 29/يناير/2021 - 01:04 ص
طلاب مدارس
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستعلن غدا السبت الموافق 29 يناير 2021 ، جداول الأسبوع السادس عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.
ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم إنه قد بدأت إجازة نصف العام رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من السبت الموافق 16 يناير 2021.
وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم 20 فبراير 2021.
وقال وزير التربية والتعليم: "سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١".
وأضاف: "كل ما يكتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو إشاعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".