أحمد حسين: التمويل متناهي الصغر يخدم 3.1 مليون مستفيد بأرصدة 18 مليار جنيه

قال أحمد حسين، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر يعمل على تقديم التمويلات لكل العملاء في كافة المشروعات الاقتصادية، بحد أقصي 100 ألف جنيه للعميل.



وتابع "حسين" خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، قطاع التمويل نجح خلال الفترة الـ6 سنوات الماضية في تعاملات القطاع المالي غير المصرفي، من خلال مؤسسات أهلية وشركات تمويل، وحقق 19 مليار جنيه خلال تعاملات القطاع المالي غير المصرفي.



وأضاف، قطاع التمويل متنهي الصغر يخدم 3.1 مليون مستفيد بمحافظ تصل إلى 18 مليار جنيه، متابعا: نسبة الأناث المشاركة تصل إلى 62%، أي أن هناك 2 مليون امرأة استفادوا من التمويل متناهي الصغر.



وأكمل: هيئة الرقابة المالية أصدرت منتجا جديدا بمسمى "التمويل الأصغر" الذي يعد منتج تمويل رقمي متكامل بداية من طلب التمويل نهاية بالحصول على التمويل وسداده بالكامل، معقبا: لدينا أكثر من 4 آلاف عميل أصبحوا يستفيدون من هذا المنتج.

