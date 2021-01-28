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قلبي وجعني.. تعليق ناري من تامر أمين على مباراة مصر والدنمارك

الخميس 28/يناير/2021 - 08:45 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن منتخب مصر لكرة اليد، قدم مباراة قوية أمام منتخب الدنمارك، موضحًا أن الجميع في المنتخب قدم مباراة على أعلى مستوى.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المنتخب قدم مباراة بطعم نهائي المونديال، وذلك فى دور الثمانية أمام حامل اللقب الفريق الدنمارك.

ولفت إلى أن المنتخب المصري لكرة اليد، هو بطل العالم بعد هذا الأداء الأكثر من رائع.

وأشار إلى أن المصريين أمس كانوا سعداء بـ الأداء، و الجميع راضى بما قدم خلال البطولة التى تقام على مصر.  

وتابع: "قلبي وجعنى على بكاء اللاعبين بالمنتخب بعد انتهاء المباراة" معلقًا : " المنتخب قدم مباراة تاريخية و قوية .. وربنا أكيد شايل لينا حاجة حلوة فى الفترة المقبلة".  

وكشف تامر أمين أن الصحافة في الدنمارك كتبت عن المباراة أمس واليوم بعد فوز فريقها قائلة: "ليلة مرعبة لـ منتخب الدنمارك"، كما أن أفضل لاعبي العالم في كرة اليد، قال إن لقاء مصر كان من أصعب المباريات في تاريخه.

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