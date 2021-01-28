أشرف عبد الباقي يستعيد ذكرياته مع آيس كريم في جليم

نشر النجم أشرف عبدالباقي، صوره له من ألبوم الذكريات الخاص به على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





ويظهر في الصورة على أحد الشواطئ المصرية وهو يرتدي بدلة كلاسيك وكان ذلك المشهد إحدى لقطات من فيلم "آيس كريم في جليم".









وعلق علي الصورة بطريقة ساخرة قائلا: "لما تحب تصيف رسمي في الشتاء".









ويشارك النجم أشرف عبد الباقي من خلال شركته الإنتاجية وورك شوب، في إطلاق افلام الاكشن كوميدي "عكشن"، الذي سيطرح في الأسواق بداية من يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء عبر قناة "وورك شوب" بموقع اليوتيوب وفيسبوك.





عكشن هي اول سلسلة ڤيديوهات قصيرة وتحمل طابع الأكشن كوميدي مجانًا علي السوشيال ميديا.









افلام "عكشن" من بطولة أحمد الشربيني، محمود ناجي "جدو"، ملك ياسر، و نانسي علم الدين ومجموعة أخرى من الفنانين، وهو من اخراج الاكشن محمود طاحون، تأليف وكتابة وليد الهندي وعيسي جمال الدين.









وهو فكرة و إخراج يوسف مرزوق، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني والإعلامي لـ أشرف عبدالباقي.







