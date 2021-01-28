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أصل الحكاية

كان مستعدا للرحيل.. اللحظات الأخيرة في حياة ملك الحوارات التلفزيونية لاري كينج

الخميس 28/يناير/2021 - 08:41 م
لاري كينج وزوجته
لاري كينج وزوجته
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شريف سيد
"كان مستعدا للرحيل"، هكذا وصفت شون ساوثويك، الزوجة السابعة للمذيع المخضرم الراحل لاري كينج، آخر لحظات حياته عقب الاصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

تقول شون، التي تزوجت كينج في عام 1997، إنه لم يستطع التغلب على عدوى كورونا، حيث توفى بسبب تعفن الدم. 

وحول آخر كلماته لها قبل وفاته، ذكرت أنه أجرى مكالمة فيديو عبر الانترنت معها وقال لها في النهاية: "أحبك.. اعتني بالأولاد". 

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: "لقد كانت عدوى كورونا، لقد توفى بسبب تعفن الدم، لقد كان جاهزًا أخيرًا للذهاب". 

أعربت شون، والدة ابنائه تشانس 21 عاما، وكانون 20 عاما، عن امتنانها الشديد للحديث معه بواسطة الفيديو عبر الانترنت، قبل وفاته. 

رغم تقدم لاري بطلب الطلاق من شون في أغسطس 2019، بعد تسع سنوات من انفصالهما عن بعضهما، إلا أنها أكدت أنهما كانا شريكان في الحياة، ولم يتم الانتهاء من الطلاق بينهما قبل وفاته". 

كان لدى لاري ولدان آخران، آندي وشايا، لكنهما توفيا بشكل مأساوي في الصيف الماضي بعمر 65 و 51 على التوالي.

وحول طريقة انتقال عدوى كورونا إليه، ذكرت شبكة "ان بي سي" الأمريكية أن عدوى كورونا انتقلت إليه عبر أحد العاملين في القطاع الطبي أثناء زيارته له في المنزل، كما أنه أصاب ابنه، دون الكشف عن شخصيته. 

عانى كينج من أمراض عدة من قبل، من بينها النوبة القلبية وسرطان البروستاتا، والرئة، والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني. 

أجرى كينج ، الذي وُصف بأنه "محمد علي المقابلات الإذاعية"، أكثر من 50000 مقابلة رفيعة المستوى مع الرؤساء وقادة العالم وملوك هوليوود ونجوم الرياضة خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من ستة عقود.

كان لدى كينج عدد كبير من العلاقات الرومانسية والزيجات، حيث تزوج 7 مرات، بالإضافة إلى عدد من العلاقات الأخرى. 
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