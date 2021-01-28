كاد أن يبكي.. تامر أمين يتأثر على الهواء.. تفاصيل

وقد قال الإعلامي تامر أمين، إن منتخب مصر لكرة اليد، قدم مباراة قوية أمام منتخب الدنمارك، موضحًا أن الجميع في المنتخب قدم مباراة على أعلى مستوى ، أن المنتخب قدم مباراة بطعم نهائي المونديال، وذلك فى دور الثمانية أمام حامل اللقب الفريق الدنمارك.





ولفت إلى أن المنتخب المصري لكرة اليد، هو بطل العالم بعد هذا الأداء الأكثر من رائع.





وأشار إلى أن المصريين أمس كانوا سعداء بـ الأداء، والجميع راضٍ بما قدم خلال البطولة التى تقام على مصر.





وتابع: "قلبي وجعنى على بكاء اللاعبين بالمنتخب بعد انتهاء المباراة" معلقًا : " المنتخب قدم مباراة تاريخية و قوية .. وربنا أكيد شايل لينا حاجة حلوة فى الفترة المقبلة".





وكشف تامر أمين أن الصحافة في الدنمارك كتبت عن المباراة أمس واليوم بعد فوز فريقها قائلة: "ليلة مرعبة لـ منتخب الدنمارك"، كما أن أفضل لاعبي العالم في كرة اليد، قال إن لقاء مصر كان من أصعب المباريات في تاريخه.



