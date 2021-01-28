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توك شو

كاد أن يبكي.. تامر أمين يتأثر على الهواء.. تفاصيل

الخميس 28/يناير/2021 - 09:02 م
تامر أمين يتأثر على
تامر أمين يتأثر على الهواء
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البهي عمرو
تأثر الإعلامي تامر أمين، وكاد أن يبكي على الهواء وذلك أثناء الحديث عن لقاء منتخب مصر لكرة اليد، أمام منتخب الدنمارك الذى يصنف كأفضل منتخب بالعالم. 

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر  النهار" المذاع على قناة النهار، أن منتخب الدنمارك لديه أفضل حارس بالعالم، وأفضل لاعبين فى العالم، ولكن المنتخب المصري قدم مباراة قوية للغاية وأحرز 35 هدفًا فى شباك الدنمارك.  

وتابع تامر أمين، أنه بعد الانتهاء من حلقة أمس ذهب للبيت واستمع للمباراة كاملة على يوتيوب، وشاهد حجم القوة والأداء المميز من المنتخب المصري.

وقد قال الإعلامي تامر أمين، إن منتخب مصر لكرة اليد، قدم مباراة قوية أمام منتخب الدنمارك، موضحًا أن الجميع في المنتخب قدم مباراة على أعلى مستوى، أن المنتخب قدم مباراة بطعم نهائي المونديال، وذلك فى دور الثمانية أمام حامل اللقب الفريق الدنمارك.

ولفت إلى أن المنتخب المصري لكرة اليد، هو بطل العالم بعد هذا الأداء الأكثر من رائع.

وأشار إلى أن المصريين أمس كانوا سعداء بـ الأداء، والجميع راضٍ بما قدم خلال البطولة التى تقام على مصر.  

وتابع: "قلبي وجعنى على بكاء اللاعبين بالمنتخب بعد انتهاء المباراة" معلقًا : " المنتخب قدم مباراة تاريخية و قوية .. وربنا أكيد شايل لينا حاجة حلوة فى الفترة المقبلة".  

وكشف تامر أمين أن الصحافة في الدنمارك كتبت عن المباراة أمس واليوم بعد فوز فريقها قائلة: "ليلة مرعبة لـ منتخب الدنمارك"، كما أن أفضل لاعبي العالم في كرة اليد، قال إن لقاء مصر كان من أصعب المباريات في تاريخه.


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