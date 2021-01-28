خبيرة : عوائد شهادة الادخار لم تعد مغرية.. والاستثمار في العقارات أفضل

قالت مهى عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن قرار البنك المركزي العام الماضي المتعلق بإعفاء الأفراد والمؤسسات من الأقساط لمدة معينة خلال جائحة كورونا ساهم في استمرار العملاء في التقدم والعمل بالرغم من الإغلاق حينها.



وتابعت "عبد الرازق" خلال حوارها ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الاقتصاد المصري خلال العام الماضي كان في تقدم بالرغم من جائحة كورونا، معقبة: سعر الأقراض الخاص بالبنك المركزي أصبح أقل من 9%، وعليه أصبحت نسبة تسليف التمويل العقاري بنسبة أقل من العامين الماضيين.



وأضافت: الفائدة انخفضت على الشهادات وأصبحت تصل إلى 10 أو11 % كحد أقصي، معقبة: الشهادات لم تصبح مغرية كما كان في السابق ولهذا توجه المواطن إلى الاستثمار في العقارات.



وأكملت: ارتفع حجم التمويل العقاري بنسبة 75% خلال الربع الأول من 2020 بالرغم من جائحة كورونا.





