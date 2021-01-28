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أخبار العالم

رسالة من إسرائيل إلى العاهل البحريني بمناسبة عيد ميلاده

الخميس 28/يناير/2021 - 08:52 م
العاهل البحريني
العاهل البحريني
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شريف سيد
تقدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بالتهنئة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة عيد ميلاده. 

وكتب حساب إسرائيل بالعربي على تويتر قائلا: "نتقدم لعاهل مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باحر التهاني بمناسبة حلول عيد ميلاده". 

وأضاف: "نتمنى له العمر المديد ووافر الصحة ودوام قيادة شعبه إلى الرقي والازدهار في أجواء التسامح والسلام". 

ومن ناحية أخرى،  أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم أكثر أمانا واستقرارا مما كانت عليه، متطلعا لتعاون جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعمه السلام. 

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