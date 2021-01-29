نائب محافظ القاهرة: حملات لغلق السناتر والمقاهي المخالفة والتأكد من ارتداء الكمامات

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء واستقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية وتذليل اى عقبات فى سبيل تلقى طلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المحدد كما طالبت بتقديم كافة سبل الدعم المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح .





وأكدت عبد المنعم في تصريحات صحفية، على رؤساء الأحياء بشن حملات مستمرة لغلق المقاهى التي تقدم الشيشة ورفع مخلفات واشغالات الميادين والشوارع الرئيسية.





ووجهت بضرورة تكثيف الحملات اليومية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق للمقاهى والمحلات بالمواعيد التى تم تحديدها من اللجنه العليا لادارة ازمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء.\





كما أكدت على متابعة غلق السناتر والمراكز التعليمية والتأكد من ارتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



