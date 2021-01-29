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حفل موسيقي بحضور الجماهير داخل فقاعات كورونا.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:31 ص
حفل موسيقى
حفل موسيقى
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ندى عبد العزيز
ذكر تقرير لـ قناة "العربية" أن فرقة موسيقة أمريكية تدعى"The flaming Lips"فى مدينة "اوكلاهوما سيتى" نظمت حفلا موسيقيا مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى ، حيث كان الفرقة والجمهور داخل كرات فردية قابلة للنفخ، لمنع تفشى العدوى بسبب فيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن الفرقة الموسيقية والجماهير لجأة لفقاعات "بلاسكتية ضخمة"، حيث تكفى الفقاعة لثلاث أشخاص ومزودة بمكبرات للصوت.

وأشار التقرير إلى أن العديد من فنادق ومطاعم العالم لجأت لإستخدام الفقاعات الهوائية لأستقبال الضيوف فى ظل تفشى جائحة كورونا وبهدف تخفيف إجراءات العزل التى فرضتها الدول.

ومنذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره فى معظم دول العالم وخاصة امريكا التى يصل عدد الإصابات بها فى بعض الاحيان إلى مليون إصابة يوميًا ، إجبرت الدول على فرض قيود وقائية شديدة منها منع التجمعات والحفلات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، فعلى خطي الالتزام بهذه القواعد قامت فرقة موسيقية فى نيويورك بإقامة حفل موسيقي داخل فقاعات بلاستيكية للوقاية من كورونا.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2E9bQE499Mv6X5KT1X9-nmfKuS4MaQma_Ochp19alKKaik1OXFyNXb_4k&v=i8EHrUbga_I&feature=youtu.be
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