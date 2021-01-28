يبدأ من الاثنين.. قرار كويتي عاجل بشأن التقاضي

يدخل القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 الذي أصدره وزير العدل الكويتي دكتور نواف الياسين بالشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني حيز التنفيذ بداية من الاثنين القادم الأول من فبراير .





وكشفت مصادر لصحيفة الراي الكويتية عن استعدادات وزارة العدل حيث تم تدريب مئات الموظفين من اصل ما يقارب 1200 مندوب إعلان و500 مأمور تنفيذ على آلية تنفيذ الإعلان الإلكتروني بشكل فوري.



