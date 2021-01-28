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أخبار العالم

يبدأ من الاثنين.. قرار كويتي عاجل بشأن التقاضي

الخميس 28/يناير/2021 - 08:53 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
يدخل القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 الذي أصدره وزير العدل  الكويتي دكتور نواف الياسين بالشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني حيز التنفيذ بداية من الاثنين القادم الأول من فبراير .

وكشفت مصادر لصحيفة الراي الكويتية  عن استعدادات وزارة العدل حيث تم تدريب مئات الموظفين من اصل ما يقارب 1200 مندوب إعلان و500 مأمور تنفيذ على آلية تنفيذ الإعلان الإلكتروني بشكل فوري.

وبينت المصادر  ان برنامج هويتي هو البرنامج الرئيسي لتنفيذ الإعلان الإلكتروني، داعية جموع المواطنين والمقيمين إلى تحميل البرنامج ليتسنى لهم التعامل القانوني بـ الإعلان الإلكتروني.
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